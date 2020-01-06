АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Ford запатентовал полноуправляемое шасси для пикапов F-Series

Компания Ford оформила патент на полноуправляемое шасси, которое может появиться в конструкции пикапов из серии F. Профильные органы США разместили информацию о новом документе, подтверждающие эксклюзивные права бренда на техническое решение для автомобиля.
Ford запатентовал полноуправляемое шасси для пикапов F-Series

Теперь у пикапов нового поколения может появиться дополнительная система с подруливанием при помощи задней оси. Патент Ford касается инновационной системы, совмещенной с уникальной геометрией переработанной подвески. Сама концепция имеет определённое сходство с электрическим механизмом, создаваемым ZF. Он должен помочь обеспечить корректное функицонирование полноуправляемого шасси.

Для реализации требуется обеспечить связь усилителя рулевого колеса, модуля тормозной системы, а также провести модернизацию задней подвески. Официально фирма Ford не подтвердила серийную сборку нового типа конструкции. Представитель бренда сообщил, что патенты не всегда указывают на готовность реализовать продукт либо наличие соответствующего бизнес-плана.

В 2002-м концерн GM пытался ввести систему подруливания задней оси на крупных пикапах и внедорожниках. При этом спустя 3 года данный эксперимент оказался завершён по причине низкой востребованности. Потребители посчитали конструкцию чрезмерно дорогостоящей.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дарья Клюкина проводит новогодние праздники на яхте посреди Индийского…
В возрасте 88 лет скончался известный художник Джон…
Гарнитура HyperX Cloud Flight S поучила возможность беспроводной…
Первая космонавт из Великобритании Хелен Шарман: «Инопланетяне существуют, тут не может быть двух…
У Ирины Пеговой за день до спектакля пропал…
Ford запатентовал полноуправляемое шасси для пикапов…
Кети Топурия и Лев Деньгов отдыхают вдвоём в…
На продажу выставлен уникальный пикап Ford-100 1956 года с 526-сильным двигателем от…
Рэпер ST в качестве новогодней традиции засыпает жену Ассоль Васильеву…
Составлен топ-5 лучших бюджетных седанов для зимы в…
Специалисты назвали признаки отсутствия…
Михаил Ефремов обратил внимание поклонников на своего сына…
Создан материал для имитации человеческого…
Mercedes и Volvo могут скооперироваться для создания нового…
Любовь Толкалина поблагодарила дочь Марию за "жизненные…
Британские учёные рассказали о симптомах рака…
Регина Тодоренко "уволила" супруга Влада Топалова из шоу "Пятница с…
Lenovo представила супертонкий ноутбук…
Названы полезные свойства…
Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес публично назвала бойфренда…
Ангелина Вовк и Михаил Куницын поздравили россиян с…
В Bentley назвали дату выхода первого…
Медики рассказали об антираковых свойствах арахисового…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина появилась на сцене после нескольких…
В Сети появилась информация о "Русском Прадо" от…
В мессенджере WhatsApp нашли «новогодний…
Звезда «Дом-2» Марго Овсянникова попала в больницу в…
Диетолог Марият Мухина назвала продукты, способные защитить от авитаминоза…
Apple продемонстрировала возможности iPhone 11 Pro "через лёд и…
Стас Пьеха поделился совместным фото с Эдитой Пьехой и ее…
Медики: Тунец помогает снижать уровень…
Ford Focus стал наиболее распространенным автомобилем в…
Фанаты Селены Гомес устроили травлю жены Джастина Бибера в…
Назван способ снизить риск развития диабета с помощью…
Кристина Асмус заметно похудела за время постельного режима из-за…
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
Врач Елена Соломатина перечислила специи для профилактики рака и заболеваний…
Звезде «Дом-2» Даше Пынзарь 34: Какой её впервые увидели…
Порядка 200 человек пришли проститься с онкологом…
Раскрыты главные нововведения камеры смартфона Samsung Galaxy…
Просмотреть все новости