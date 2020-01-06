Ford запатентовал полноуправляемое шасси для пикапов F-Series





Теперь у пикапов нового поколения может появиться дополнительная система с подруливанием при помощи задней оси. Патент Ford касается инновационной системы, совмещенной с уникальной геометрией переработанной подвески. Сама концепция имеет определённое сходство с электрическим механизмом, создаваемым ZF. Он должен помочь обеспечить корректное функицонирование полноуправляемого шасси.Для реализации требуется обеспечить связь усилителя рулевого колеса, модуля тормозной системы, а также провести модернизацию задней подвески. Официально фирма Ford не подтвердила серийную сборку нового типа конструкции. Представитель бренда сообщил, что патенты не всегда указывают на готовность реализовать продукт либо наличие соответствующего бизнес-плана.В 2002-м концерн GM пытался ввести систему подруливания задней оси на крупных пикапах и внедорожниках. При этом спустя 3 года данный эксперимент оказался завершён по причине низкой востребованности. Потребители посчитали конструкцию чрезмерно дорогостоящей.