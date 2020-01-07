Диетолог рассказала, как бороться с ожирением печени





По словам врача, лишний жир вокруг этого органа возникает в результате неправильного питания, а само заболевание приводит к негативным последствиям. По её словам, в Германии каждый 4-й страдает от «жирной печени», главной причиной которой является неправильное питание и лишний вес. Как сообщает доктор Курц, для уменьшения жира в печени достаточно привести в порядок рацион и избавиться от избыточного веса. Стоит избегать употребления алкоголя, сладкого, включая фруктозу, соль, а как перекус между основными приёмами пищи есть только безуглеводные продукты.Нормальный суточный рацион должен состоять из трёх полноценных приёмов пищи. На завтрак рекомендуется нежирная еда, как, например, овсянка или йогурт, фрукты, орехи, цельнозерновой хлеб. Обед должен состоять наполовину из овощей, на четверть из злаков, а оставшуюся часть должны занимать белковые продукты. Ужинать стоит овощным салатом с добавлением оливкового масла, белым мясом, одним или двумя яйцами. Можно позволить себе 50 грамм овечьего сыра.