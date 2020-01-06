Рэпер ST в качестве новогодней традиции засыпает жену Ассоль Васильеву деньгами





В своем микроблоге Ассоль Васильева рассказывает подписчикам о своих отношениях с Александром Степановым. Выяснилось, что в начале совместной жизни возлюбленные зарабатывали мало, но им хватало на съемное жилье. В первый совместный Новый год они остались вдвоем, но в квартире не было даже посуды, чтобы приготовить салаты. В итоге рэпер подарил возлюбленной набор кастрюль, которые стали ее первыми личными. К вечеру стол был готов, а праздник прошел романтично. Пара танцевала под “Голубой огонек” и веселилась, но вдруг Степанов ушел в соседнюю комнату и вернулся с пачкой бумажных десяток, которыми осыпал Васильеву. Он пообещал, что со временем номиналы будут только увеличиваться. Дальше были 50, 500, тысячные и купюры в 100 долларов, а в этом году он принес пистолет для денег, с помощью которого модель осыпала своих друзей.В собственном блоге рэпер признался, что они с женой праздновали Новый год на работе, но запланировали отправиться на отдых на дачу.