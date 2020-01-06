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Рэпер ST в качестве новогодней традиции засыпает жену Ассоль Васильеву деньгами

Супруга рэпера ST рассказала в Instagram о милой новогодней семейной традиции. Оказалось, что Александр Степанов осыпает Ассоль Васильеву деньгами.

В своем микроблоге Ассоль Васильева рассказывает подписчикам о своих отношениях с Александром Степановым. Выяснилось, что в начале совместной жизни возлюбленные зарабатывали мало, но им хватало на съемное жилье. В первый совместный Новый год они остались вдвоем, но в квартире не было даже посуды, чтобы приготовить салаты. В итоге рэпер подарил возлюбленной набор кастрюль, которые стали ее первыми личными. К вечеру стол был готов, а праздник прошел романтично. Пара танцевала под “Голубой огонек” и веселилась, но вдруг Степанов ушел в соседнюю комнату и вернулся с пачкой бумажных десяток, которыми осыпал Васильеву. Он пообещал, что со временем номиналы будут только увеличиваться. Дальше были 50, 500, тысячные и купюры в 100 долларов, а в этом году он принес пистолет для денег, с помощью которого модель осыпала своих друзей.

В собственном блоге рэпер признался, что они с женой праздновали Новый год на работе, но запланировали отправиться на отдых на дачу.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:59

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