АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

На продажу выставлен уникальный пикап Ford-100 1956 года с 526-сильным двигателем от Mustang

В скором времени на аукционе Barrett-Jackson продадут уникальный пикап Ford-100 1956 года выпуска. Модель примечательна тем, что была полностью переработана и снабжена 526-сильным двигателем от автомобиля Mustang.
На продажу выставлен уникальный пикап Ford-100 1956 года с 526-сильным двигателем от Mustang

Организаторы аукциона не сомневаются, что транспортное средство будет иметь успех среди участников, так как лот действительно представляет немалый интерес. Пикап Ford-100, выпущенный в 1956 году, прошёл ряд усовершенствований и на самом деле имеет немного общего с оригинальным автомобилем. Мастера сохранили лишь заводской облик модели, не изменяя обводы. Исключение сделали лишь для покраски, применив матовый лак и для фар, установив светодиодные огни. В салоне все детали были заменены на современные, хотя их очертаниям попытались придать аутентичный вид. Внесли технические правки и в конструкцию шасси, так как оно бы не выдержало производительности нового силового агрегата, который создатели применили в уникальной машине.

Ford-100 снабдили 526-сильным двигателем от модели Mustang Shelby GT350, крутящий момент которого достигает 581 Нм. Он работает в паре с 6-скоростной механической коробкой передач от того же автомобиля. Также винтажный экземпляр получил выхлопную систему Kooks.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кети Топурия и Лев Деньгов отдыхают вдвоём в…
На продажу выставлен уникальный пикап Ford-100 1956 года с 526-сильным двигателем от…
Рэпер ST в качестве новогодней традиции засыпает жену Ассоль Васильеву…
Составлен топ-5 лучших бюджетных седанов для зимы в…
Специалисты назвали признаки отсутствия…
Михаил Ефремов обратил внимание поклонников на своего сына…
Создан материал для имитации человеческого…
Mercedes и Volvo могут скооперироваться для создания нового…
Любовь Толкалина поблагодарила дочь Марию за "жизненные…
Британские учёные рассказали о симптомах рака…
Регина Тодоренко "уволила" супруга Влада Топалова из шоу "Пятница с…
Lenovo представила супертонкий ноутбук…
Названы полезные свойства…
Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес публично назвала бойфренда…
Ангелина Вовк и Михаил Куницын поздравили россиян с…
В Bentley назвали дату выхода первого…
Медики рассказали об антираковых свойствах арахисового…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина появилась на сцене после нескольких…
В Сети появилась информация о "Русском Прадо" от…
В мессенджере WhatsApp нашли «новогодний…
Звезда «Дом-2» Марго Овсянникова попала в больницу в…
Диетолог Марият Мухина назвала продукты, способные защитить от авитаминоза…
Apple продемонстрировала возможности iPhone 11 Pro "через лёд и…
Стас Пьеха поделился совместным фото с Эдитой Пьехой и ее…
Медики: Тунец помогает снижать уровень…
Ford Focus стал наиболее распространенным автомобилем в…
Фанаты Селены Гомес устроили травлю жены Джастина Бибера в…
Назван способ снизить риск развития диабета с помощью…
Кристина Асмус заметно похудела за время постельного режима из-за…
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
Врач Елена Соломатина перечислила специи для профилактики рака и заболеваний…
Звезде «Дом-2» Даше Пынзарь 34: Какой её впервые увидели…
Порядка 200 человек пришли проститься с онкологом…
Раскрыты главные нововведения камеры смартфона Samsung Galaxy…
Оксана Самойлова и Джиган купили новый дом в…
Компания Chery начала продажи нового кроссовера Tiggo 7…
В человеческом мозге ученые нашли ранее неизвестный тип…
HP анонсировала первый моноблок Envy 32 с GeForce…
Анастасия Решетова уехала отдыхать на море с рожденным от Тимати…
Аналитики рассказали, как изменится рынок труда России в новом…
Просмотреть все новости