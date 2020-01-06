На продажу выставлен уникальный пикап Ford-100 1956 года с 526-сильным двигателем от Mustang
В скором времени на аукционе Barrett-Jackson продадут уникальный пикап Ford-100 1956 года выпуска. Модель примечательна тем, что была полностью переработана и снабжена 526-сильным двигателем от автомобиля Mustang.
Организаторы аукциона не сомневаются, что транспортное средство будет иметь успех среди участников, так как лот действительно представляет немалый интерес. Пикап Ford-100, выпущенный в 1956 году, прошёл ряд усовершенствований и на самом деле имеет немного общего с оригинальным автомобилем. Мастера сохранили лишь заводской облик модели, не изменяя обводы. Исключение сделали лишь для покраски, применив матовый лак и для фар, установив светодиодные огни. В салоне все детали были заменены на современные, хотя их очертаниям попытались придать аутентичный вид. Внесли технические правки и в конструкцию шасси, так как оно бы не выдержало производительности нового силового агрегата, который создатели применили в уникальной машине.
Ford-100 снабдили 526-сильным двигателем от модели Mustang Shelby GT350, крутящий момент которого достигает 581 Нм. Он работает в паре с 6-скоростной механической коробкой передач от того же автомобиля. Также винтажный экземпляр получил выхлопную систему Kooks.
Организаторы аукциона не сомневаются, что транспортное средство будет иметь успех среди участников, так как лот действительно представляет немалый интерес. Пикап Ford-100, выпущенный в 1956 году, прошёл ряд усовершенствований и на самом деле имеет немного общего с оригинальным автомобилем. Мастера сохранили лишь заводской облик модели, не изменяя обводы. Исключение сделали лишь для покраски, применив матовый лак и для фар, установив светодиодные огни. В салоне все детали были заменены на современные, хотя их очертаниям попытались придать аутентичный вид. Внесли технические правки и в конструкцию шасси, так как оно бы не выдержало производительности нового силового агрегата, который создатели применили в уникальной машине.
Ford-100 снабдили 526-сильным двигателем от модели Mustang Shelby GT350, крутящий момент которого достигает 581 Нм. Он работает в паре с 6-скоростной механической коробкой передач от того же автомобиля. Также винтажный экземпляр получил выхлопную систему Kooks.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:07