Составлен топ-5 лучших бюджетных седанов для зимы в России





Модель получила клиренс высотой 18 см и за счёт особенностей конструкции хорошо показывает себя в условиях российской зимы. При наличии дополнительных 50-100 тысяч рублей можно приобрести модель Datsun on-DO, получившую дорожный просвет в 17,4 см. Положительными сторонами этого авто являются дизайн и комплектация салона. Модель получила двигатель объёмом 1,6 л мощностью 87 «лошадок», работающий в паре с 5-диапазонной механической трансмиссией.Очередное место в списке бюджетных седанов занимает LADA Vesta с клиренсом 17,8 см, достаточно привлекательным оформлением экстерьера и современным салоном. Купить модель можно за 630 тысяч рублей в начальной комплектации. На 4-м месте находится модель Renault Logan Stepway, у которой дорожный просвет имеет высоту в 19,5 см. Под капотом этого авто расположен силовой агрегат мощностью 82 «лошадки». Стоимость авто составляет 696 тысячи рублей в начальной комплектации.Замыкает ТОП-5 бюджетных седанов для зимнего периода LADA Vesta Cross, получившая клиренс в 20,3 см. В настоящее время купить эту модель можно за 777 тысячи рублей в модификации с двигателем на 106 «лошадок» и 5-ступенчатой МКПП.