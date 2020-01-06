Первая космонавт из Великобритании Хелен Шарман: «Инопланетяне существуют, тут не может быть двух мнений»





Хелен Шарман до 2015 года была единственным космонавтом из Британии, кто отправился в космос в качестве официального представителя этой страны. До того, как прославиться на космическом поприще, Хелен работала химиком-технологом на кондитерской фабрике компании "Марс". По её словам, у неё было самое обыденное детство в пригороде Шеффилда. Она никогда не придавала значения своей половой принадлежности, поэтому для неё не существует такого понятия как «первая женщина астронавт из Британии», так как фактически она просто была первой гражданкой этой страны, оказавшейся в космосе.Астронавт заявила, что, по её мнению, нет более прекрасного зрелища, чем наблюдать Землю с высоты, и она никогда не забудет этого зрелища. "После того, как мы вышли из атмосферы, в иллюминатор внезапно ворвался свет. Мы были над Тихим океаном. От этой чудесной глубокой синевы морей у меня перехватило дыхание", - вспоминает Хелен Шарман."Инопланетяне существуют, тут не может быть двух мнений", - также утверждает космонавт. "Во вселенной столько миллиардов звёзд, что должно быть множество форм жизни. Похожи ли они на нас с вами, созданные из углерода и азота? Возможно, нет. Вероятно, они прямо сейчас находятся здесь, но мы просто не можем их видеть".