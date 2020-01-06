Михаил Ефремов обратил внимание поклонников на своего сына Николая





Николай Ефремов родился в браке Михаила Ефремова и Евгении Добровольской, но после развода родителей стал жить с бабушками. Несмотря на то, что его мать и отец завели новые семьи и не уделяли сыну должного внимания, он решил пойти по их стопам. По окончанию школы он поступил в ГИТИС на актерский факультет, но прогуливал и был отчислен. Однокурсники говорили о наследнике знаменитости, как о талантливом, но свободолюбивом человеке. Сейчас он снимается в фильмах, в частности, играл в сериале “Белая гвардия”.Николай Ефремов задействован также в постановке “Посадить дерево”, премьера которого запланирована на 13 января. В ней роль получил отец актера, а между их персонажами имеются сложности в общении.