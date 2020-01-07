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Компания Porsche выпустила Taycan из дерева ценой в $30

Компания Porsche представила модель Taycan, созданную из дерева стоимостью $30. Австралийский офис марки представил коллекцию сувениров, выпущенных по мотивам электроседана.

Один из образцов изготовлен полностью из дерева. При ценнике в $30 покупателям предлагают на выбор 3 цветовых решения: белом, красном и чёрным. Сувенир в виде Porsche Taycan изготовлен в стилистике минимализма, а колёса во всех вариациях сделаны из неокрашенного дерева, что создаёт контраст на фоне корпуса.

На боковых поверхностях игрушечной модели авто указано название марки, а капот стал местом расположения чёрно-белого логотипа. Длина сувенирного Taycan составляет всего 12 см. Вдобавок, создана дополнительная продукция для взрослых фанатов бренда Porsche. В их числе футболка с графикой в стилистике модели. Доставка элемента одежды проводится в специальном металлическом кейсе. Стоимость этого предмета составляет порядка $60.

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Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 02:04

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