Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина сыграла телеведущую выпуска новостей

Девочка рассказала о своих родителях. Она отметила, что они «хорошая парочка». Лиза Галкина рассказала о концертах своей знаменитой матери, а также успехах отца в сфере кинематографа. При этом в кадре несколько раз оказывался её брат Гарри. Мальчик призвал родителей поставить лайки. В конце он добавил, что девочка не понимает, о чём говорит., — отметил Максим Галкин.