Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина сыграла телеведущую выпуска новостей
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой сыграла телеведущую выпуска новостей для короткого видео, которое затем было опубликовано в Instagram юмориста. Артист рассказал, что в момент сбора всех членов семьи за столом его дочь Лиза заходит в застеклённый шкаф, чтобы изобразить информационную передачу.
Девочка рассказала о своих родителях. Она отметила, что они «хорошая парочка». Лиза Галкина рассказала о концертах своей знаменитой матери, а также успехах отца в сфере кинематографа. При этом в кадре несколько раз оказывался её брат Гарри. Мальчик призвал родителей поставить лайки. В конце он добавил, что девочка не понимает, о чём говорит.
«Лиза иногда во время завтрака заходит в кухонный шкаф и таким образом изображает телевизионный выпуск новостей. Гарик прав, что Лиза чуть гонит, однако в этом ведь и заключается ключевая особенность ТВ», — отметил Максим Галкин.
Девочка рассказала о своих родителях. Она отметила, что они «хорошая парочка». Лиза Галкина рассказала о концертах своей знаменитой матери, а также успехах отца в сфере кинематографа. При этом в кадре несколько раз оказывался её брат Гарри. Мальчик призвал родителей поставить лайки. В конце он добавил, что девочка не понимает, о чём говорит.
«Лиза иногда во время завтрака заходит в кухонный шкаф и таким образом изображает телевизионный выпуск новостей. Гарик прав, что Лиза чуть гонит, однако в этом ведь и заключается ключевая особенность ТВ», — отметил Максим Галкин.