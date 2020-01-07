Настя Каменских отказалась от нижнего белья ради откровенной фотосессии

Артистка на новых снимках демонстрирует привлекательную фигуру на фоне деревянной стены. Настя Каменских одета лишь в черный халат на запахе с кружевными вставками на рукавах и по бокам. Благодаря полупрозрачному материалу певица продемонстрировала округлые бедра и отсутствие нижнего белья. В подписи к снимкам звезда выразила свои мысли по поводу сексуальной энергии, воплощенной в представительницах прекрасного пола, а также пришла к выводу, что женщина — это воплощение любви. В комментариях поклонники осыпали звезду комплиментами, но некоторые раскритиковали Настю Каменских за вызывающий внешний вид.На данный момент певица вместе со своим супругом, рэпером Потапом, находится в Мексике. Пара запланировала совместить отдых и работу во время путешествия.