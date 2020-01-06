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Регина Тодоренко "уволила" супруга Влада Топалова из шоу "Пятница с Региной"

Известная певица и ведущая Регина Тодоренко решила "уволить" своего супруга Влада Топалова из шоу "Пятница с Региной". По версии возлюбленного звезды, это произошло, так как он во время съемок много ест.
Регина Тодоренко "уволила" супруга Влада Топалова из шоу "Пятница с Региной"

Видеодоказательство Влад Топалов опубликовал на своей странице в Instagram. В ролике Тодоренко беседует с очередным гостем авторского шоу на YouTube, а ее муж ест все угощения, выставленные на стол. Иногда Тодоренко поглядывает на супруга, окинув его пристальным взглядом, однако артист на это никак не реагирует и продолжает наслаждаться едой. В подписи к видео Топалов написал, что это и является причиной его увольнения из шоу, так как он очень любит поесть.

В слову, Влад Топалов и Регина Тодоренко оформили отношения и сыграли свадьбу в 2018 году, а спустя несколько месяцев после торжества у пары родился сын Михаил. Некоторые фанаты считают, что ситуация с увольнением связана с тем, что Владу Топалову необходимо сидеть с наследником, пока его супруга записывает новые выпуски собственного шоу. Другие же уверены, что на такую ситуацию повлияли другие факторы, а решение было обоюдным. Сами супруги пока не разъяснили этот момент.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:54

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