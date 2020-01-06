АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Создан материал для имитации человеческого лица

Американские ученые создали материал для успешной имитации человеческого лица. Данную разработку презентовали в Массачусетском технологическом институте.

Автор проекта Вим Ван Рис изобрел тонкий плоский лист, которому можно придать сложную форму, например, человеческого лица. Обычные поверхности не могут растягиваться, сжиматься или разрываться в нужных местах, что создает проблему при необходимости их деформировать. Для решения задачи исследователь использовал сетчатую структуру из резины, которая может расширяться под воздействием температуры. Материал способен приспосабливаться под существенные изменения в площади.

Его эффективность была доказана в результате эксперимента, в рамках которого материал повторил форму лица, заданную виртуально. Для создания правильного рисунка использовался специальный алгоритм. В будущем его планируется использовать для разработки искусственных мышц.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кети Топурия и Лев Деньгов отдыхают вдвоём в…
На продажу выставлен уникальный пикап Ford-100 1956 года с 526-сильным двигателем от…
Рэпер ST в качестве новогодней традиции засыпает жену Ассоль Васильеву…
Составлен топ-5 лучших бюджетных седанов для зимы в…
Специалисты назвали признаки отсутствия…
Михаил Ефремов обратил внимание поклонников на своего сына…
Создан материал для имитации человеческого…
Mercedes и Volvo могут скооперироваться для создания нового…
Любовь Толкалина поблагодарила дочь Марию за "жизненные…
Британские учёные рассказали о симптомах рака…
Регина Тодоренко "уволила" супруга Влада Топалова из шоу "Пятница с…
Lenovo представила супертонкий ноутбук…
Названы полезные свойства…
Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес публично назвала бойфренда…
Ангелина Вовк и Михаил Куницын поздравили россиян с…
В Bentley назвали дату выхода первого…
Медики рассказали об антираковых свойствах арахисового…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина появилась на сцене после нескольких…
В Сети появилась информация о "Русском Прадо" от…
В мессенджере WhatsApp нашли «новогодний…
Звезда «Дом-2» Марго Овсянникова попала в больницу в…
Диетолог Марият Мухина назвала продукты, способные защитить от авитаминоза…
Apple продемонстрировала возможности iPhone 11 Pro "через лёд и…
Стас Пьеха поделился совместным фото с Эдитой Пьехой и ее…
Медики: Тунец помогает снижать уровень…
Ford Focus стал наиболее распространенным автомобилем в…
Фанаты Селены Гомес устроили травлю жены Джастина Бибера в…
Назван способ снизить риск развития диабета с помощью…
Кристина Асмус заметно похудела за время постельного режима из-за…
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
Врач Елена Соломатина перечислила специи для профилактики рака и заболеваний…
Звезде «Дом-2» Даше Пынзарь 34: Какой её впервые увидели…
Порядка 200 человек пришли проститься с онкологом…
Раскрыты главные нововведения камеры смартфона Samsung Galaxy…
Оксана Самойлова и Джиган купили новый дом в…
Компания Chery начала продажи нового кроссовера Tiggo 7…
В человеческом мозге ученые нашли ранее неизвестный тип…
HP анонсировала первый моноблок Envy 32 с GeForce…
Анастасия Решетова уехала отдыхать на море с рожденным от Тимати…
Аналитики рассказали, как изменится рынок труда России в новом…
Просмотреть все новости