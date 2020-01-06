Создан материал для имитации человеческого лица
Американские ученые создали материал для успешной имитации человеческого лица. Данную разработку презентовали в Массачусетском технологическом институте.
Автор проекта Вим Ван Рис изобрел тонкий плоский лист, которому можно придать сложную форму, например, человеческого лица. Обычные поверхности не могут растягиваться, сжиматься или разрываться в нужных местах, что создает проблему при необходимости их деформировать. Для решения задачи исследователь использовал сетчатую структуру из резины, которая может расширяться под воздействием температуры. Материал способен приспосабливаться под существенные изменения в площади.
Его эффективность была доказана в результате эксперимента, в рамках которого материал повторил форму лица, заданную виртуально. Для создания правильного рисунка использовался специальный алгоритм. В будущем его планируется использовать для разработки искусственных мышц.
Автор проекта Вим Ван Рис изобрел тонкий плоский лист, которому можно придать сложную форму, например, человеческого лица. Обычные поверхности не могут растягиваться, сжиматься или разрываться в нужных местах, что создает проблему при необходимости их деформировать. Для решения задачи исследователь использовал сетчатую структуру из резины, которая может расширяться под воздействием температуры. Материал способен приспосабливаться под существенные изменения в площади.
Его эффективность была доказана в результате эксперимента, в рамках которого материал повторил форму лица, заданную виртуально. Для создания правильного рисунка использовался специальный алгоритм. В будущем его планируется использовать для разработки искусственных мышц.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:26