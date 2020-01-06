Специалисты назвали признаки отсутствия рака





Болевые ощущения в спине либо голове в течение очень продолжительного периода не повод для того, чтобы заподозрить онкологию. При этом заболевании боли не продолжаются годами, и за это время при отсутствии обследования и лечения необратимые изменения в организме приводят к летальному исходу. Стоит помнить о том, что развитие патологии происходит постепенно, поэтому повышение температуры либо же резкая боль не сигнализируют о наличии патологических процессов в организме. Обнаружение уплотнения на теле без болевых симптомов при нажатии на него тоже не должно повергать в панику. Наличие запоров свидетельствует зачастую о нарушении питания. Эта проблема решаема при коррекции рациона и введении физкультуры в привычку.Несмотря ни на что, при наличии любых изменений в организме, вызывающих дискомфорт, в первую очередь нужно обращаться к врачу. Только специалист может грамотно ответить на вопросы о здоровье и избавить от лишних подозрений и паники.