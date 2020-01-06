Lenovo представила супертонкий ноутбук Y740S





Вес ноутбука не превышает 1,9 кг, но в нем отсутствует встроенная видеокарта. Последняя пользователям доступна в виде внешнего бокса BoostStation, который можно подключить посредством интерфейса Thunderbolt 3. Данное решение позволяет разместить разные 3D-ускорители на выбор пользователя. Также это позволяет стыковать ноутбук с двумя дополнительными портами USB 3.0 Type-A и одним USB 2.0. Конфигурация предусматривает наличие разных процессоров производства компании Intel, притом речь идет о чипах последнего поколения. Ноутбук оснащен до 32 Гб ОЗУ и накопителем SSD на 1 Тб. Экран в состоянии похвастаться разрешением Full HD или 4K.Стоимость Lenovo Y740S составляет от 1,1 тыс. долларов, в продажу новинка поступит в мае этого года. Примечательно, что BoostStation приобретается отдельно за 250 долларов.