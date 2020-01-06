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Lenovo представила супертонкий ноутбук Y740S

На недавнем специальном мероприятии компании Lenovo была представлена новая модель супертонкого мобильного ПК Y740S. Толщина ноутбука достигает всего 14,7 мм при диагонали экрана 15,6 дюйма.

Вес ноутбука не превышает 1,9 кг, но в нем отсутствует встроенная видеокарта. Последняя пользователям доступна в виде внешнего бокса BoostStation, который можно подключить посредством интерфейса Thunderbolt 3. Данное решение позволяет разместить разные 3D-ускорители на выбор пользователя. Также это позволяет стыковать ноутбук с двумя дополнительными портами USB 3.0 Type-A и одним USB 2.0. Конфигурация предусматривает наличие разных процессоров производства компании Intel, притом речь идет о чипах последнего поколения. Ноутбук оснащен до 32 Гб ОЗУ и накопителем SSD на 1 Тб. Экран в состоянии похвастаться разрешением Full HD или 4K.

Стоимость Lenovo Y740S составляет от 1,1 тыс. долларов, в продажу новинка поступит в мае этого года. Примечательно, что BoostStation приобретается отдельно за 250 долларов.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:46

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