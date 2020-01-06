Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес публично назвала бойфренда мужем





Эти новогодние праздники бывшая участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Татьяна Мусульбес проводит в кругу своих самых близких людей. К ней в гости приехали родители, а также брат. Татьяна и Сергей пригласили родных им людей в одно из самых своих любимых заведений. Уже в ресторане к ним пришли еще и Ирина Пинчук с Араем Чобоняном. В момент, когда Татьяна всем представляла Сергея, то словно невзначай назвала его своим мужем.Естественно, что мимо того, что сказала Татьяна, не смогли пройти ее поклонники. Они спросили у нее, а не зарегистрировали ли случайно влюбленные свои отношения. Однако Мусульбес отметила, что пока нет.Татьяна Мусульбес также рассказала, что 2019 год ей много всего подарил. Так, она подчеркнула, что у нее появился по-настоящему любимый человек, а ко всему она организовала свою личную студию красоты. Также Татьяна Мусульбес сказала, что отмечать Новый год в кругу семьи очень классно.