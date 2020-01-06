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Ангелина Вовк и Михаил Куницын поздравили россиян с Рождеством

Михаил Куницын и Ангелина Вовк поздравили россиян с Рождеством. Видеообращение было размещено на странице знаменитости в Instagram.
Ангелина Вовк и Михаил Куницын поздравили россиян с Рождеством

Пара представила короткий ролик с пожеланиями всегда сохранять радость в сердцах, а также помнить об окружающей людей божественной силе. В завершении Ангелина Вовк отметила, что хочет видеть всех счастливыми в наступившем году. Михаил Куницын добавил пожелание об исполнении мечты.

«С рождеством Христовым! Пусть сердце греет любовь, а душу — мечты! Желаю, чтобы жизнь всегда радовала только приятными встречами, а судьба — огромной удачей! Пусть ежедневно наступает особое событие, а любой праздник превращается в чудо!» — отметила Вовк в комментарии к посту.

В течение всего видео Куницын постоянно смотрел на возлюбленную. Изначально романтическая связь телеведущей и историка с разницей возраста в 25 лет стала причиной удивления некоторых поклонников Вовк, однако впоследствии все просто порадовались за обретённое ею счастье.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:25

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