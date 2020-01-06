Ангелина Вовк и Михаил Куницын поздравили россиян с Рождеством

Пара представила короткий ролик с пожеланиями всегда сохранять радость в сердцах, а также помнить об окружающей людей божественной силе. В завершении Ангелина Вовк отметила, что хочет видеть всех счастливыми в наступившем году. Михаил Куницын добавил пожелание об исполнении мечты.— отметила Вовк в комментарии к посту.В течение всего видео Куницын постоянно смотрел на возлюбленную. Изначально романтическая связь телеведущей и историка с разницей возраста в 25 лет стала причиной удивления некоторых поклонников Вовк, однако впоследствии все просто порадовались за обретённое ею счастье.