Ангелина Вовк и Михаил Куницын поздравили россиян с Рождеством
Михаил Куницын и Ангелина Вовк поздравили россиян с Рождеством. Видеообращение было размещено на странице знаменитости в Instagram.
Пара представила короткий ролик с пожеланиями всегда сохранять радость в сердцах, а также помнить об окружающей людей божественной силе. В завершении Ангелина Вовк отметила, что хочет видеть всех счастливыми в наступившем году. Михаил Куницын добавил пожелание об исполнении мечты.
«С рождеством Христовым! Пусть сердце греет любовь, а душу — мечты! Желаю, чтобы жизнь всегда радовала только приятными встречами, а судьба — огромной удачей! Пусть ежедневно наступает особое событие, а любой праздник превращается в чудо!» — отметила Вовк в комментарии к посту.
В течение всего видео Куницын постоянно смотрел на возлюбленную. Изначально романтическая связь телеведущей и историка с разницей возраста в 25 лет стала причиной удивления некоторых поклонников Вовк, однако впоследствии все просто порадовались за обретённое ею счастье.
Пара представила короткий ролик с пожеланиями всегда сохранять радость в сердцах, а также помнить об окружающей людей божественной силе. В завершении Ангелина Вовк отметила, что хочет видеть всех счастливыми в наступившем году. Михаил Куницын добавил пожелание об исполнении мечты.
«С рождеством Христовым! Пусть сердце греет любовь, а душу — мечты! Желаю, чтобы жизнь всегда радовала только приятными встречами, а судьба — огромной удачей! Пусть ежедневно наступает особое событие, а любой праздник превращается в чудо!» — отметила Вовк в комментарии к посту.
В течение всего видео Куницын постоянно смотрел на возлюбленную. Изначально романтическая связь телеведущей и историка с разницей возраста в 25 лет стала причиной удивления некоторых поклонников Вовк, однако впоследствии все просто порадовались за обретённое ею счастье.