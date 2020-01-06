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Британские учёные рассказали о симптомах рака лёгких

Специалисты из Британской организации по исследованию рака напомнили о самых распространённых симптомах этого заболевания. К первому и самому тревожному из них они отнесли кашель с кровью.

По результатам исследования, рак лёгких занимает «почётное» третье место среди онкологических заболеваний на исследуемой территории. Около 40% случаев заболевания относятся к людям возрастом от 75 лет.

Самый первый симптом - грудной кашель с кровью. Этот признак является самым явным, но учёные сообщают и о других, зачастую менее обращающих на себя внимание: затяжной, непрекращающийся кашель; изменения в кашле, он может начать иначе звучать либо же стать болезненным; появление отдышки в процессе действий, которые ранее давались без проблем; болевые ощущения в груди или плече; рецидивирующие грудные инфекции либо же затяжная, не проходящая инфекция грудной клетки; потеря аппетита и веса; постоянное чувство усталости.

Медики акцентируют внимание на том, что 72 случая рака лёгких из 100 вызваны курением. К другим причинам развития болезни относят: воздействие радиоактивного газа радона; незащищённая работа с химикатами; случаи других болезней дыхательных путей в истории болезни, например, туберкулёза; случаи заболевания в роду; лечение других онкологических заболеваний.

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Наука
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 19:02

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