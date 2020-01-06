В Bentley назвали дату выхода первого электромобиля





Многие автопроизводители прыгали на борт электрического вагона, поскольку индустрия движется к более устойчивому будущему. Поскольку люксовые бренды движутся в сторону экологичного сегмента, Bentley также не далеко отстает. Компания объявила, что ее первый полностью электрический автомобиль может дебютировать уже в 2025 году. Одним из главных отличий американской компании будет полностью новая модель в электрическом сегменте вместо преобразования существующего автомобиля в электрическую версию.Инженеры планируют построить электрический Bentley с меньшей площадью основания, чем Mulsanne, предлагая при этом достаточное внутреннее пространство. Для этого компания могла бы рассмотреть технологию полупроводниковых батарей, которая на 30 процентов легче и такая же мощная, как литий-ионные батареи. Вполне возможно, что новый электрокар получит платформу PPE, на которой уже базируются Porsche Taycan и Audi e-tron GT. Стоит отметить, что концепция от Bentley была представлена еще в 2017 году, но её производство отложили на неопределенный срок из-за четкого бизнес-плана на ближайшие 5 лет.