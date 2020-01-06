В Bentley назвали дату выхода первого электромобиля
Компания Bentley долгое время ожидала своего выхода на рынок электромобилей. Теперь представители бренда назвали дату появления первой подобной модели.
Многие автопроизводители прыгали на борт электрического вагона, поскольку индустрия движется к более устойчивому будущему. Поскольку люксовые бренды движутся в сторону экологичного сегмента, Bentley также не далеко отстает. Компания объявила, что ее первый полностью электрический автомобиль может дебютировать уже в 2025 году. Одним из главных отличий американской компании будет полностью новая модель в электрическом сегменте вместо преобразования существующего автомобиля в электрическую версию.
Инженеры планируют построить электрический Bentley с меньшей площадью основания, чем Mulsanne, предлагая при этом достаточное внутреннее пространство. Для этого компания могла бы рассмотреть технологию полупроводниковых батарей, которая на 30 процентов легче и такая же мощная, как литий-ионные батареи. Вполне возможно, что новый электрокар получит платформу PPE, на которой уже базируются Porsche Taycan и Audi e-tron GT. Стоит отметить, что концепция от Bentley была представлена еще в 2017 году, но её производство отложили на неопределенный срок из-за четкого бизнес-плана на ближайшие 5 лет.
Многие автопроизводители прыгали на борт электрического вагона, поскольку индустрия движется к более устойчивому будущему. Поскольку люксовые бренды движутся в сторону экологичного сегмента, Bentley также не далеко отстает. Компания объявила, что ее первый полностью электрический автомобиль может дебютировать уже в 2025 году. Одним из главных отличий американской компании будет полностью новая модель в электрическом сегменте вместо преобразования существующего автомобиля в электрическую версию.
Инженеры планируют построить электрический Bentley с меньшей площадью основания, чем Mulsanne, предлагая при этом достаточное внутреннее пространство. Для этого компания могла бы рассмотреть технологию полупроводниковых батарей, которая на 30 процентов легче и такая же мощная, как литий-ионные батареи. Вполне возможно, что новый электрокар получит платформу PPE, на которой уже базируются Porsche Taycan и Audi e-tron GT. Стоит отметить, что концепция от Bentley была представлена еще в 2017 году, но её производство отложили на неопределенный срок из-за четкого бизнес-плана на ближайшие 5 лет.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:17