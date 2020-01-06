Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина появилась на сцене после нескольких операций

Предположительно, в настоящее время наследница Любови Успенской находится в хорошем состоянии и позитивном расположении духа. Накануне она разместила на странице собственного микроблога оптимистичный снимок, на котором показана во время выступления.Как рассказала Любовь Успенская, её дочь переживает период тяжелого физического и психологического состояния. Артистка сообщила, что Татьяна Плаксина проходит лечение и реабилитацию на протяжении периода свыше года, что привело к нарушению привычного ритма жизни. При этом последние события показывают поклонникам семьи Любови Успенской положительные тенденции в изменении ситуации.