Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина появилась на сцене после нескольких операций
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина вышла на сцену после завершения нескольких операций. Она прошла очередную часть процесса реабилитации, которая проходила в Таиланде.
Предположительно, в настоящее время наследница Любови Успенской находится в хорошем состоянии и позитивном расположении духа. Накануне она разместила на странице собственного микроблога оптимистичный снимок, на котором показана во время выступления.
Как рассказала Любовь Успенская, её дочь переживает период тяжелого физического и психологического состояния. Артистка сообщила, что Татьяна Плаксина проходит лечение и реабилитацию на протяжении периода свыше года, что привело к нарушению привычного ритма жизни. При этом последние события показывают поклонникам семьи Любови Успенской положительные тенденции в изменении ситуации.
Предположительно, в настоящее время наследница Любови Успенской находится в хорошем состоянии и позитивном расположении духа. Накануне она разместила на странице собственного микроблога оптимистичный снимок, на котором показана во время выступления.
Как рассказала Любовь Успенская, её дочь переживает период тяжелого физического и психологического состояния. Артистка сообщила, что Татьяна Плаксина проходит лечение и реабилитацию на протяжении периода свыше года, что привело к нарушению привычного ритма жизни. При этом последние события показывают поклонникам семьи Любови Успенской положительные тенденции в изменении ситуации.