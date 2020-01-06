АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина появилась на сцене после нескольких операций

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина вышла на сцену после завершения нескольких операций. Она прошла очередную часть процесса реабилитации, которая проходила в Таиланде.
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина появилась на сцене после нескольких операций

Предположительно, в настоящее время наследница Любови Успенской находится в хорошем состоянии и позитивном расположении духа. Накануне она разместила на странице собственного микроблога оптимистичный снимок, на котором показана во время выступления.

Как рассказала Любовь Успенская, её дочь переживает период тяжелого физического и психологического состояния. Артистка сообщила, что Татьяна Плаксина проходит лечение и реабилитацию на протяжении периода свыше года, что привело к нарушению привычного ритма жизни. При этом последние события показывают поклонникам семьи Любови Успенской положительные тенденции в изменении ситуации.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес публично назвала бойфренда…
Ангелина Вовк и Михаил Куницын поздравили россиян с…
В Bentley назвали дату выхода первого…
Медики рассказали об антираковых свойствах арахисового…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина появилась на сцене после нескольких…
В Сети появилась информация о "Русском Прадо" от…
В мессенджере WhatsApp нашли «новогодний…
Звезда «Дом-2» Марго Овсянникова попала в больницу в…
Диетолог Марият Мухина назвала продукты, способные защитить от авитаминоза…
Apple продемонстрировала возможности iPhone 11 Pro "через лёд и…
Стас Пьеха поделился совместным фото с Эдитой Пьехой и ее…
Медики: Тунец помогает снижать уровень…
Ford Focus стал наиболее распространенным автомобилем в…
Фанаты Селены Гомес устроили травлю жены Джастина Бибера в…
Назван способ снизить риск развития диабета с помощью…
Кристина Асмус заметно похудела за время постельного режима из-за…
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
Врач Елена Соломатина перечислила специи для профилактики рака и заболеваний…
Звезде «Дом-2» Даше Пынзарь 34: Какой её впервые увидели…
Порядка 200 человек пришли проститься с онкологом…
Раскрыты главные нововведения камеры смартфона Samsung Galaxy…
Оксана Самойлова и Джиган купили новый дом в…
Компания Chery начала продажи нового кроссовера Tiggo 7…
В человеческом мозге ученые нашли ранее неизвестный тип…
HP анонсировала первый моноблок Envy 32 с GeForce…
Анастасия Решетова уехала отдыхать на море с рожденным от Тимати…
Аналитики рассказали, как изменится рынок труда России в новом…
Александр Ревва сфотографировал свою жену Анжелику в откровенном…
Эксперты назвали причины отказа от серийной сборки Lada Kalina…
Звезда «Дом-2» Настя Балинская страдает от неизвестного…
Волочкова, Барановская и Федорова "вымолили" свое счастье перед…
Экипаж судна «Адмирал Григорович» провел учения во время условного…
Дочь Леонида Якубовича Варвара сфотографировалась обнаженной в ванной с розовой…
Представлена беспроводная камера ночного наблюдения с цветной картинкой Arlo Pro 3 Floodlight…
Церемонию вручения «Золотого глобуса» Дженнифер Лопес посетила в необычном платье с…
Маргарита Готовцева опасается за здоровье дочек, отобранных Никитой…
На дорожных тестах замечен обновленный кроссовер Chevrolet…
Равшана Куркова отправилась на Бали с новым возлюбленным Сергеем…
Медики назвали 7 преимуществ употребления столовой ложки меда…
В Индии планируют выпускать АК-203 сотнями тысяч вместе с…
Просмотреть все новости