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Александр Петров наращивал волосы ради съемок в фильме “Вторжение”

Российский актер Александр Петров наращивал волосы специально для съемок в недавно выпущенном блокбастере “Вторжение” Федора Бондарчука. Этого требовал образ героя кинокартины.

Образ персонажа, которого играл Александр Петров в фильме “Вторжение”, оказался сложным, в связи с чем он проводил у гримера по несколько часов. В частности, ему наносили временные татуировки и шрамы, а также ему было необходимо наращивать волосы. Сложности на съемочной площадке заключались также в том, что для некоторых сцен в воду опускали декорацию весом 12 тонн.

События в киноленте разворачиваются спустя три года после событий в первой части под названием “Притяжение”. Одну из главных ролей получила актриса Юлия Старшенбаум. С момента выхода в прокат кассовые сборы ленты превысили сумму в 1 млрд рублей

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:07

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