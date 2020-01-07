Александр Петров наращивал волосы ради съемок в фильме “Вторжение”





Образ персонажа, которого играл Александр Петров в фильме “Вторжение”, оказался сложным, в связи с чем он проводил у гримера по несколько часов. В частности, ему наносили временные татуировки и шрамы, а также ему было необходимо наращивать волосы. Сложности на съемочной площадке заключались также в том, что для некоторых сцен в воду опускали декорацию весом 12 тонн.События в киноленте разворачиваются спустя три года после событий в первой части под названием “Притяжение”. Одну из главных ролей получила актриса Юлия Старшенбаум. С момента выхода в прокат кассовые сборы ленты превысили сумму в 1 млрд рублей