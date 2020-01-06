АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Mercedes и Volvo могут скооперироваться для создания нового ДВС

Компании Mercedes и Volvo могут скооперироваться для выпуска нового ДВС. В соответствии с материалами иностранных изданий, Daimler уже проводит переговоры с представителями шведской марки о сотрудничестве в сегменте разработки силовых агрегатов на горючем топливе.
Mercedes и Volvo могут скооперироваться для создания нового ДВС

Глава Volvo отметил, что переговоры с немецким концерном оказались завершены, однако конечное решение пока остаётся не утверждённым. Представитель шведской компании признался, что пока рано говорить о каких-либо деталях касательно дальнейших планов марки и приходить к неким результирующим выводам.

В пресс-центре концерна Daimler давать комментарии касательно возможного сотрудничества не стали. Отмечается, что текущие отношения брендов «развиваются позитивно». До этого компания Geely нарастила собственную долю в дирекции Daimler практически до отметки в 10% и является собственником марки Lotus, что может оказать новым продуктам Volvo помощь в получении подвески, настроенной инженерами Норфолка.

В портфеле компании Daimler присутствует порядка 10 проектов, организованных при участии Renault-Nissan-Mitsubishi. Речь идёт о ряде бензиновых и дизельных двигателей малого объёма, которые должны использоваться для интеграции в конструкцию компактных моделей бренда Mercedes. Помимо этого, концерн располагает площадкой X-Class, расположенной на территории Навары, производством в Мексике и создаёт городские продукты ForFour. В частности, модель Citan является несколько изменённой Kangoo, а Q30 и QX30 марки Infiniti во многом ориентированы на конструкцию A-Class и GLA от бренда Mercedes.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кети Топурия и Лев Деньгов отдыхают вдвоём в…
На продажу выставлен уникальный пикап Ford-100 1956 года с 526-сильным двигателем от…
Рэпер ST в качестве новогодней традиции засыпает жену Ассоль Васильеву…
Составлен топ-5 лучших бюджетных седанов для зимы в…
Специалисты назвали признаки отсутствия…
Михаил Ефремов обратил внимание поклонников на своего сына…
Создан материал для имитации человеческого…
Mercedes и Volvo могут скооперироваться для создания нового…
Любовь Толкалина поблагодарила дочь Марию за "жизненные…
Британские учёные рассказали о симптомах рака…
Регина Тодоренко "уволила" супруга Влада Топалова из шоу "Пятница с…
Lenovo представила супертонкий ноутбук…
Названы полезные свойства…
Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес публично назвала бойфренда…
Ангелина Вовк и Михаил Куницын поздравили россиян с…
В Bentley назвали дату выхода первого…
Медики рассказали об антираковых свойствах арахисового…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина появилась на сцене после нескольких…
В Сети появилась информация о "Русском Прадо" от…
В мессенджере WhatsApp нашли «новогодний…
Звезда «Дом-2» Марго Овсянникова попала в больницу в…
Диетолог Марият Мухина назвала продукты, способные защитить от авитаминоза…
Apple продемонстрировала возможности iPhone 11 Pro "через лёд и…
Стас Пьеха поделился совместным фото с Эдитой Пьехой и ее…
Медики: Тунец помогает снижать уровень…
Ford Focus стал наиболее распространенным автомобилем в…
Фанаты Селены Гомес устроили травлю жены Джастина Бибера в…
Назван способ снизить риск развития диабета с помощью…
Кристина Асмус заметно похудела за время постельного режима из-за…
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
Врач Елена Соломатина перечислила специи для профилактики рака и заболеваний…
Звезде «Дом-2» Даше Пынзарь 34: Какой её впервые увидели…
Порядка 200 человек пришли проститься с онкологом…
Раскрыты главные нововведения камеры смартфона Samsung Galaxy…
Оксана Самойлова и Джиган купили новый дом в…
Компания Chery начала продажи нового кроссовера Tiggo 7…
В человеческом мозге ученые нашли ранее неизвестный тип…
HP анонсировала первый моноблок Envy 32 с GeForce…
Анастасия Решетова уехала отдыхать на море с рожденным от Тимати…
Аналитики рассказали, как изменится рынок труда России в новом…
Просмотреть все новости