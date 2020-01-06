Mercedes и Volvo могут скооперироваться для создания нового ДВС





Глава Volvo отметил, что переговоры с немецким концерном оказались завершены, однако конечное решение пока остаётся не утверждённым. Представитель шведской компании признался, что пока рано говорить о каких-либо деталях касательно дальнейших планов марки и приходить к неким результирующим выводам.В пресс-центре концерна Daimler давать комментарии касательно возможного сотрудничества не стали. Отмечается, что текущие отношения брендов «развиваются позитивно». До этого компания Geely нарастила собственную долю в дирекции Daimler практически до отметки в 10% и является собственником марки Lotus, что может оказать новым продуктам Volvo помощь в получении подвески, настроенной инженерами Норфолка.В портфеле компании Daimler присутствует порядка 10 проектов, организованных при участии Renault-Nissan-Mitsubishi. Речь идёт о ряде бензиновых и дизельных двигателей малого объёма, которые должны использоваться для интеграции в конструкцию компактных моделей бренда Mercedes. Помимо этого, концерн располагает площадкой X-Class, расположенной на территории Навары, производством в Мексике и создаёт городские продукты ForFour. В частности, модель Citan является несколько изменённой Kangoo, а Q30 и QX30 марки Infiniti во многом ориентированы на конструкцию A-Class и GLA от бренда Mercedes.