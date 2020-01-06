Названы полезные свойства лаванды





Применение лаванды в медицине довольно разнообразно. Например, её используют для борьбы с повышенным давлением. За счёт того, что она может проявлять сильные седативные свойства, из цветков этого растения делают отвары и настойки, которые принимаются в качестве успокоительного, в том числе как средства от бессонницы. Эфирные масла очень хорошо воздействуют на нервную систему и способны бороться с головными болями и мигренью. Экстракт цветков также помогает при борьбе с кожными высыпаниями. В сушёном виде она является важной составляющей французской кухни: её добавляют в чай, выпечку и многие другие гастрономические изыски.Лаванда также обладает антибактериальными, противомикробными, болеутоляющими и даже отхаркивающими свойствами. За счёт содержащихся антиоксидантов растение способно укреплять иммунную систему и замедлять процессы старения.Так или иначе, несмотря на все целебные свойства этого цветка, перед тем, как применять его в лечебных целях стоит обязательно проконсультироваться с врачом, отмечают смпециалисты.