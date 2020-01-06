В Сети появилась информация о "Русском Прадо" от УАЗ
В Компании УАЗ сообщают о намерении заменить устаревший внедорожник "Патриот" новой моделью в виде "Русского Прадо". Позднее в Сети появилась полная информация о будущем SUV.
Отечественный автопроизводитель УАЗ хочет вывести на рынок следующую генерацию внедорожника "Патриот", который, по словам руководителя бренда, станет российской версией Toyota Land Cruiser Prado. Сейчас прототип находится на стадии разработки, а его платформа станет примером для будущих пикапа, минивэна и фургона. Стоимость новинки будет составлять не больше 1,5 млн рублей. Кроме того, в Сети также появились первые наброски предстоящего SUV и большая часть технических характеристик.
Комплектация "Русского Прадо" будет прежде всего ориентироваться на повышенную безопасность для водителя и пассажиров. Это будет достигаться несколькими нововведениями, вроде вертикального открытия задней двери, парктроника и переработки центрального тоннеля. Другими отличиями внедорожника от предыдущего поколения станет наличие светодиодной оптики иной формы, передовой информационно-развлекательный центр и 2,3-литровый турбомотор ЗМЗ мощностью 180 л. с. Иным вариантом станет 2,5 литровый "атмосферник" или 2,2-литровый турбодизель с опциями в виде МКПП и АКПП.
Отечественный автопроизводитель УАЗ хочет вывести на рынок следующую генерацию внедорожника "Патриот", который, по словам руководителя бренда, станет российской версией Toyota Land Cruiser Prado. Сейчас прототип находится на стадии разработки, а его платформа станет примером для будущих пикапа, минивэна и фургона. Стоимость новинки будет составлять не больше 1,5 млн рублей. Кроме того, в Сети также появились первые наброски предстоящего SUV и большая часть технических характеристик.
Комплектация "Русского Прадо" будет прежде всего ориентироваться на повышенную безопасность для водителя и пассажиров. Это будет достигаться несколькими нововведениями, вроде вертикального открытия задней двери, парктроника и переработки центрального тоннеля. Другими отличиями внедорожника от предыдущего поколения станет наличие светодиодной оптики иной формы, передовой информационно-развлекательный центр и 2,3-литровый турбомотор ЗМЗ мощностью 180 л. с. Иным вариантом станет 2,5 литровый "атмосферник" или 2,2-литровый турбодизель с опциями в виде МКПП и АКПП.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:53