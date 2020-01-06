В мессенджере WhatsApp нашли «новогодний вирус»





Хакеры воспользовались достаточно простой схемой для рассылки своего вируса. В период новогодних праздников распространялись письма, содержащие ссылку на страницы с вредоносным кодом. После перехода появляется риск инфицирования мобильного девайса либо ПК. Вирус обеспечивает злоумышленникам доступ к персональной информации.Обычно киберпреступники проводят маскировку ссылок под различные приветствия, которые можно прочесть путём клика по ссылке. Многие люди становятся жертвами злоумышленников, поскольку аудитории WhatsApp весьма велика. Эксперты призвали пользователей не активировать переход по ссылкам, полученным со стороны неизвестных отправителей.