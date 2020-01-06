Apple продемонстрировала возможности iPhone 11 Pro "через лёд и пламя"





Для любителей экспериментальной фотографии Apple представила целый ряд концепт-роликов, которые испытывают все возможности камеры iPhone 11 Pro. Американский бренд поручил дизайнерской компании Incite создать серию видео-демонстраций с огненными и ледяными эффектами, которые могли бы продемонстрировать функционал объектива новейшего флагмана. Видеоролик Fire & Ice, снятый на этом устройстве, предлагает невероятный взгляд на огонь и замерзшую воду в различных формах и средах. Видео демонстрирует такие возможности фотодатчиков, как slo-mo, 4K и фокусируется на том, чтобы подчеркнуть мощь и универсальность камеры.Так Apple описывает свою серию экспериментов довольно красочно, отмечая достижение безграничной креативности при помощи простых материалов и линейки смартфонов. Напоминаем, что IPhone 11 Pro был анонсирован еще в сентябре прошлого года. В нем есть все необходимое для профессиональной фото- и видеосъемки. Трехмодульный объектив способен захватывать видео с разрешением до 4K 60fps. Стоимость передового девайса на российском рынке варьируется от 90 до 132 тысяч рублей в зависимости от комплектации.