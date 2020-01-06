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Медики рассказали об антираковых свойствах арахисового масла

Польза от употребления арахисового масла оказалась связанной не только с профилактикой ожирения, но и онкологическими недугами. Медики из Индии рассказали об антираковых свойствах этого продукта.

Все больше людей заменяют свои традиционные привычки потребления пищи новыми и более здоровыми. Хотя все знают о важности белка, большинство россиян имеют слишком низкую концентрацию протеинов в собственной диете. Оказалось, что восполнить дефицит можно с помощью не только вкусного, но и полезного арахисового масла. Поскольку продукт почти не содержит холестерина, он является идеальным выбором для худеющих. Кроме того, в нем присутствуют ненасыщенные жирные кислоты, борющиеся с развитием атеросклероза и сердечных недугов.

Все же, главным достоинством лакомства индийские врачи называют его антиканцерогенные свойства. Речь идет о снижении риска рака молочной железы, если человек включит в ежедневный рацион хотя бы одну ложку арахисового масла. В то же время, необходимо изготавливать собственный натуральный продукт, содержащий бета-ситостерол. Помимо поддержания красоты волос и кожи, нормализации холестерина и укрепления иммунитета, это вещество способно снизить уровень стресса. Употребление арахисового масла также рекомендуется мужчинам для профилактики опухолей в предстательной железе.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:09

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