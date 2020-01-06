Ford Focus стал наиболее распространенным автомобилем в Москве





Порядка 82% от общей массы приходится на автомобили зарубежных компаний-производителей. Самой распространенной моделью в Москве оказалась Ford Focus, количество экземпляров которой составляет более 92,9 тысяч. По итогам 2019 года бренд из США оставил рынок РФ.На второй строчке по распространённости в Москве находится Hyundai Solaris. Эта модель присутствует на дорогах российской столицы в количестве 85,9 тысячи единиц. Замыкает тройку лидеров продукт корейского бренда KIA Rio. На 4-й строчке находится Skoda Octavia с показателем 73,1 тысячи зарегистрированных транспортных средств. Также в список вошли LADA 2109, Volkswagen Polo, LADA 2106, LADA 2107, Nissan X-Trail, Toyota Camry. Их количество в Москве составляет 51,37-62,6 тысячи экземпляров.