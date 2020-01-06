Стас Пьеха поделился совместным фото с Эдитой Пьехой и ее правнуками

На опубликованной фотографии Стас Пьеха запечатлен со своим пятилетним сыном Петром от модели Наталии Горчаковой. Рядом с Эдитой Пьехой расположилась ее правнучка, шестилетняя Василиса. Девочка родилась в семье сестры певца Эрики Быстровой и уже готовится пойти в школу. Под снимком артист отметил, что в глазах правнуков можно увидеть бесконечность и познать истину. Свою звездную бабушку он назвал “счастливой Дамой”. Поклонники согласились, что знаменитая певица выглядит свежо и привлекательно в свои 82 года.В комментариях семью Пьехи поклонники назвали дружной, а также осыпали комплиментами. Эдите Пьехе восторженная публика пожелала крепкого здоровья.