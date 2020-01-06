Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные почки





Как показало новое исследование, проведенное голландским университетом в Гронингене, средиземноморская диета - это эффективный путь для реципиентов почечного трансплантата, поскольку она показала перспективу в снижении риска потери органов. Команда ученых изучила, может ли соблюдение специального рациона, который включает в себя высокое потребление рыбы, фруктов, овощей, бобовых, орехов и оливкового масла с меньшим потреблением молочных и мясных продуктов, помочь в защите здоровья почек. Более одной трети пациентов сталкиваются с потерей функции этого органа в течение 10 лет, несмотря на улучшение выживаемости в первые годы после операции.Исследование проводилось путем обследования 632 взрослых получателей трансплантата в течение одного года, которые позднее заполняли вопросник, связанный с собственным рационом по 9-балльной шкале. В течение периода наблюдений за 5 лет 119 реципиентов испытывали проблемы с пересаженными органами. В то же время, средиземноморская диета показала эффективность в поддержании здоровья после операции. Каждые два балла в вопроснике были связаны с 29-процентным снижением риска потери функциональности почек и 32-процентным снижением вероятности почечной недостаточности.