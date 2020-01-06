Фанаты Селены Гомес устроили травлю жены Джастина Бибера в Instagram
Поклонники Селены Гомес организовали травлю супруги Джастина Бибера в Instagram. Модель Хейли Бибер устала от появления отрицательных комментариев, выражающих недовольство её статусом жены известного певца.
Дочь Стивена Болдуина созналась, что испытывает сильную боль из-за неспособности общественности видеть её настоящую. Модель подчеркнула, что соцсети превратились в рассадник жестокости людей, выраженной против себе подобных в формате оскорблений.
«Мне больно видеть, как люди непрерывно сравнивают тебя с кем-то иным, делают необоснованные выводы и строят различные теории. Больно не отвечать неким стандартам... такой список можно продолжать довольно долго», — отметила Хейли Бибер на своей странице в Instagram.
Джастин Бибер поддерживал романтические отношения с Селеной Гомес в течение 2011-2013 годов. В 2018-м музыкант вступил в брак с Хейли Болдуин. В конце прошлого года канадский исполнитель анонсировал свой концертный тур. Гастроли певца стартуют 14 мая в американском Сиэтле.
Дочь Стивена Болдуина созналась, что испытывает сильную боль из-за неспособности общественности видеть её настоящую. Модель подчеркнула, что соцсети превратились в рассадник жестокости людей, выраженной против себе подобных в формате оскорблений.
«Мне больно видеть, как люди непрерывно сравнивают тебя с кем-то иным, делают необоснованные выводы и строят различные теории. Больно не отвечать неким стандартам... такой список можно продолжать довольно долго», — отметила Хейли Бибер на своей странице в Instagram.
Джастин Бибер поддерживал романтические отношения с Селеной Гомес в течение 2011-2013 годов. В 2018-м музыкант вступил в брак с Хейли Болдуин. В конце прошлого года канадский исполнитель анонсировал свой концертный тур. Гастроли певца стартуют 14 мая в американском Сиэтле.