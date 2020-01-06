Фанаты Селены Гомес устроили травлю жены Джастина Бибера в Instagram

Дочь Стивена Болдуина созналась, что испытывает сильную боль из-за неспособности общественности видеть её настоящую. Модель подчеркнула, что соцсети превратились в рассадник жестокости людей, выраженной против себе подобных в формате оскорблений., — отметила Хейли Бибер на своей странице в Instagram.Джастин Бибер поддерживал романтические отношения с Селеной Гомес в течение 2011-2013 годов. В 2018-м музыкант вступил в брак с Хейли Болдуин. В конце прошлого года канадский исполнитель анонсировал свой концертный тур. Гастроли певца стартуют 14 мая в американском Сиэтле.