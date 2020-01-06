Любовь Толкалина поблагодарила дочь Марию за "жизненные уроки"

Любовь Толкалина посвятила новую публикацию в соцсети Instagram своей взрослой дочери. Артистка рассказала поклонникам, что с появлением ребенка её жизнь изменилась к лучшему, поскольку Мария не только училась у своей знаменитой мамы, но и сама преподавала важные "жизненные уроки" родителю. В первую очередь она поблагодарила 18-летнюю наследницу за умение "быть терпеливой и доброй без осуждения окружающих".Подписчики знаменитости восторженно отозвались не только о теплых словах своего кумира, но и стихе, который любящая мама посвятила собственной дочери. Он касался того, что если раньше Толкалиной было сложно доверять людям, то благодаря Марии она стала более открытой. Кроме прочего, хотя кинозвезда и режиссер Егор Кончаловский разорвали отношения еще в 2009 году, они официально заявили о разводе лишь в 2017 году. Стоит отметить, что сейчас актриса находится в отношениях с американским телеведущим Джоном Уорреном.