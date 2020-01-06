Кристина Асмус заметно похудела за время постельного режима из-за болезни

Еще до празднования Нового года Кристина Асмус рассказала поклонникам о своей болезни, отметив, что даже после выписки из больницы ей рекомендован постельный режим. На новом фото актриса позирует в пижаме около кровати. Пользователи Сети заметили, что она украсила себя фильтрами, которые не смогли скрыть худобу. В комментариях поклонники заподозрили Асмус в критическом похудении, которое отразилось на лице. Одна из подписчиц поинтересовалась, какой вес у актрисы, на что она ответила, что недавно было 45 кг.Психотерапевт Евгений Крайнов подозревает, что Кристина Асмус за прошедший год столкнулась с критикой в Сети, что тоже отразилось на ее самочувствии. Он посоветовал звезде отдохнуть дома и не нервничать, передает “7 Дней”.