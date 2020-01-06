Звезде «Дом-2» Даше Пынзарь 34: Какой её впервые увидели телезрители

Когда Дарья Пынзарь первый раз переступила порог «Дом-2», то она училась на третьем курсе в университете. На общем собрании девушка заявила, что у нее еще не было близких интимных отношений с мужчинами, поэтому она собирается найти себе только исключительно искреннего и настоящего единственного молодого человека, с которым свяжет свою жизнь. Однако флиртовала Дарья Пынзарь и с Рустамом Солнцевым, а после и с Андреем Черкасовым.Настоящей же любовью Дарьи оказался Сергей. Они поженились в 2010-м и сейчас растят двоих детей. На данный момент их семья живет в Турции, а Дарья Пынзарь постоянно показывает в своем блоге, как они сейчас живут. Также она рассказывает о том, чем они вместе занимаются в свободное время и куда ходят.Так, в своем личном блоге она сообщила, что утром ее поздравили дети и муж. После чего они отправились в аэропорт и купили билеты. Семья Пынзарь на праздник решила улететь, но куда не призналась.