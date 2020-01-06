Порядка 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко





Павленко трудился в Клинике медтехнологий им. Пирогова. После диагностирования у него онкозаболевания желудка весной 2018 года он продолжал заниматься врачебной практикой и проводить операции с консультациями пациентов. Помимо этого, он публично говорил о собственной борьбе с недугом и давал советы другим. О смерти врача сообщила его супруга.Могила Павленко будет размещена в пределах кладбища Киновеевского. Слова сочувствия семье медика выразил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. К нему присоединилась руководитель Минздрава Вероника Скворцова. Согласно оценке последней, личный пример медика оказал помощь тысячам пациентов в настройке на выздоровление и позитивное отношение.