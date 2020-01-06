Диетолог Марият Мухина назвала продукты, способные защитить от авитаминоза зимой
Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты желательно ввести в рацион, чтобы обезопасить организм от авитаминоза зимой. В это время года человек остро нуждается в витамине D.
Организм восполняет баланс витамина D благодаря солнцу, однако этот элемент также содержится в морепродуктах, грибах, яйцах, молоке, твороге и сыре. Некоторые сорта рыбы богаты омега-3, которые решают проблему сухости кожи и боли в суставах. Зимой необходимо употреблять витамин B. Он содержится в цельнозерновых продуктах, красном мясе, яичных желтках, ягодах, рисе и темной зелени. Полезными также станут бобы, авокадо и шпинат. Нельзя забывать о витамине C, который можно найти в цитрусовых и сладком перце.
Насытить организм железом можно благодаря авокадо, чечевице, шпинату и говяжьей печени. Цинк содержится в арахисе, корне имбиря и орехах и тыквенных семечках.
Организм восполняет баланс витамина D благодаря солнцу, однако этот элемент также содержится в морепродуктах, грибах, яйцах, молоке, твороге и сыре. Некоторые сорта рыбы богаты омега-3, которые решают проблему сухости кожи и боли в суставах. Зимой необходимо употреблять витамин B. Он содержится в цельнозерновых продуктах, красном мясе, яичных желтках, ягодах, рисе и темной зелени. Полезными также станут бобы, авокадо и шпинат. Нельзя забывать о витамине C, который можно найти в цитрусовых и сладком перце.
Насытить организм железом можно благодаря авокадо, чечевице, шпинату и говяжьей печени. Цинк содержится в арахисе, корне имбиря и орехах и тыквенных семечках.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:27