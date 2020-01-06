АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Диетолог Марият Мухина назвала продукты, способные защитить от авитаминоза зимой

Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты желательно ввести в рацион, чтобы обезопасить организм от авитаминоза зимой. В это время года человек остро нуждается в витамине D.

Организм восполняет баланс витамина D благодаря солнцу, однако этот элемент также содержится в морепродуктах, грибах, яйцах, молоке, твороге и сыре. Некоторые сорта рыбы богаты омега-3, которые решают проблему сухости кожи и боли в суставах. Зимой необходимо употреблять витамин B. Он содержится в цельнозерновых продуктах, красном мясе, яичных желтках, ягодах, рисе и темной зелени. Полезными также станут бобы, авокадо и шпинат. Нельзя забывать о витамине C, который можно найти в цитрусовых и сладком перце.

Насытить организм железом можно благодаря авокадо, чечевице, шпинату и говяжьей печени. Цинк содержится в арахисе, корне имбиря и орехах и тыквенных семечках.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес публично назвала бойфренда…
Ангелина Вовк и Михаил Куницын поздравили россиян с…
В Bentley назвали дату выхода первого…
Медики рассказали об антираковых свойствах арахисового…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина появилась на сцене после нескольких…
В Сети появилась информация о "Русском Прадо" от…
В мессенджере WhatsApp нашли «новогодний…
Звезда «Дом-2» Марго Овсянникова попала в больницу в…
Диетолог Марият Мухина назвала продукты, способные защитить от авитаминоза…
Apple продемонстрировала возможности iPhone 11 Pro "через лёд и…
Стас Пьеха поделился совместным фото с Эдитой Пьехой и ее…
Медики: Тунец помогает снижать уровень…
Ford Focus стал наиболее распространенным автомобилем в…
Фанаты Селены Гомес устроили травлю жены Джастина Бибера в…
Назван способ снизить риск развития диабета с помощью…
Кристина Асмус заметно похудела за время постельного режима из-за…
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
Врач Елена Соломатина перечислила специи для профилактики рака и заболеваний…
Звезде «Дом-2» Даше Пынзарь 34: Какой её впервые увидели…
Порядка 200 человек пришли проститься с онкологом…
Раскрыты главные нововведения камеры смартфона Samsung Galaxy…
Оксана Самойлова и Джиган купили новый дом в…
Компания Chery начала продажи нового кроссовера Tiggo 7…
В человеческом мозге ученые нашли ранее неизвестный тип…
HP анонсировала первый моноблок Envy 32 с GeForce…
Анастасия Решетова уехала отдыхать на море с рожденным от Тимати…
Аналитики рассказали, как изменится рынок труда России в новом…
Александр Ревва сфотографировал свою жену Анжелику в откровенном…
Эксперты назвали причины отказа от серийной сборки Lada Kalina…
Звезда «Дом-2» Настя Балинская страдает от неизвестного…
Волочкова, Барановская и Федорова "вымолили" свое счастье перед…
Экипаж судна «Адмирал Григорович» провел учения во время условного…
Дочь Леонида Якубовича Варвара сфотографировалась обнаженной в ванной с розовой…
Представлена беспроводная камера ночного наблюдения с цветной картинкой Arlo Pro 3 Floodlight…
Церемонию вручения «Золотого глобуса» Дженнифер Лопес посетила в необычном платье с…
Маргарита Готовцева опасается за здоровье дочек, отобранных Никитой…
На дорожных тестах замечен обновленный кроссовер Chevrolet…
Равшана Куркова отправилась на Бали с новым возлюбленным Сергеем…
Медики назвали 7 преимуществ употребления столовой ложки меда…
В Индии планируют выпускать АК-203 сотнями тысяч вместе с…
Просмотреть все новости