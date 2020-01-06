Оксана Самойлова и Джиган купили новый дом в Майами
Беременная Оксана Самойлова и её супруг Джиган с нетерпением ждут рождения четвертого ребенка. Из-за пополнения в семействе пара решила приобрести новый дом в Майами, который супруги показали фанатам.
Совсем недавно Оксана Самойлова рассекретила приблизительную дату появления на свет четвертого ребенка. Оказалось, что звездная чета ожидает пополнения в семействе в первой половине февраля. Известно, что сейчас рэпер Джиган и известная блогер воспитывают троих дочерей, а пол будущего малыша пока не сообщают. В то же время, 31-летняя знаменитость не собирается рожать на Родине, поскольку успела приобрести новый дом в американском штате Майами.
Накануне беременная Самойлова показала поклонниками в соцсети Instagram, как выглядит её зарубежная жилплощадь. Судя по всему, последующие 11 месяцев семейство проведет в фешенебельном особняке с несколькими спальнями, просторной гостинной и даже собственным бассейном на заднем дворе. Напоминаем, что Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн уже более 8 лет находятся в браке, счастливыми моментами из которого часто делятся с поклонниками.
Совсем недавно Оксана Самойлова рассекретила приблизительную дату появления на свет четвертого ребенка. Оказалось, что звездная чета ожидает пополнения в семействе в первой половине февраля. Известно, что сейчас рэпер Джиган и известная блогер воспитывают троих дочерей, а пол будущего малыша пока не сообщают. В то же время, 31-летняя знаменитость не собирается рожать на Родине, поскольку успела приобрести новый дом в американском штате Майами.
Накануне беременная Самойлова показала поклонниками в соцсети Instagram, как выглядит её зарубежная жилплощадь. Судя по всему, последующие 11 месяцев семейство проведет в фешенебельном особняке с несколькими спальнями, просторной гостинной и даже собственным бассейном на заднем дворе. Напоминаем, что Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн уже более 8 лет находятся в браке, счастливыми моментами из которого часто делятся с поклонниками.