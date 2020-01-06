Раскрыты главные нововведения камеры смартфона Samsung Galaxy S20





По словам экспертов, основная камера у смартфона Galaxy S20 будет иметь специальный режим видеозаписи. Он позволит пользователю осуществлять переключение между объективами непосредственно в процессе съемки. Обнаруженный участниками форума режим Single Take Photo с использованием искусственного интеллекта обработает снимки. Также камера окажется в состоянии делать кадры самостоятельно, фиксируя улыбку или удачную позу.Samsung Galaxy S20 будет оснащен режимом Pro Video, который поможет отрегулировать экспозицию, также юзеры смогут корректировать светочувствительность в ходе записи видео. Презентация смартфона разработчиком запланирована на 11 февраля, покажут его публике в рамках соответствующего мероприятия.