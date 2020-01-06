Раскрыты главные нововведения камеры смартфона Samsung Galaxy S20
Эксперты рассказали о нововведениях камеры готовящегося к выпуску Samsung Galaxy S20. Новые подробности о технических характеристиках флагманского устройства стали известны на форуме XDA Developers.
По словам экспертов, основная камера у смартфона Galaxy S20 будет иметь специальный режим видеозаписи. Он позволит пользователю осуществлять переключение между объективами непосредственно в процессе съемки. Обнаруженный участниками форума режим Single Take Photo с использованием искусственного интеллекта обработает снимки. Также камера окажется в состоянии делать кадры самостоятельно, фиксируя улыбку или удачную позу.
Samsung Galaxy S20 будет оснащен режимом Pro Video, который поможет отрегулировать экспозицию, также юзеры смогут корректировать светочувствительность в ходе записи видео. Презентация смартфона разработчиком запланирована на 11 февраля, покажут его публике в рамках соответствующего мероприятия.
По словам экспертов, основная камера у смартфона Galaxy S20 будет иметь специальный режим видеозаписи. Он позволит пользователю осуществлять переключение между объективами непосредственно в процессе съемки. Обнаруженный участниками форума режим Single Take Photo с использованием искусственного интеллекта обработает снимки. Также камера окажется в состоянии делать кадры самостоятельно, фиксируя улыбку или удачную позу.
Samsung Galaxy S20 будет оснащен режимом Pro Video, который поможет отрегулировать экспозицию, также юзеры смогут корректировать светочувствительность в ходе записи видео. Презентация смартфона разработчиком запланирована на 11 февраля, покажут его публике в рамках соответствующего мероприятия.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:57