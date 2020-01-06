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Компания Bosch разработала солнцезащитный козырек с ИИ

Компания Bosch решила увеличить уровень безопасности водителей с помощью нового козырька. Солнцезащитный навес был разработан со встроенным ИИ, который представят на выставке CES-2020.

Bosch переосмысливает безопасность и комфорт водителя, привнося нововведения в один из самых игнорируемых компонентов интерьера - солнцезащитный козырек. Яркие лучи света вызывают вдвое больше автомобильных аварий, чем другие состояния, связанные с погодой, из-за временной слепоты. Риск ДТП при этом увеличивается на 16%. Традиционный козырек не оборудован для адекватного решения этой проблемы. Таким образом Bosch предлагает решение с революционным Virtual Visor в виде прозрачного ЖК-дисплея и интуитивно понятной камерой. Его технология использует интеллектуальные алгоритмы, чтобы интуитивно блокировать блики от солнца, открывая вид на дорогу.

Virtual Visor, который был удостоен звания «Лучшая инновация CES 2020», в скором времени дебютирует на выставке в Лас-Вегасе. Принцип работы состоит в совместной эксплуатации дисплея и камерой наблюдения за пассажиром, чтобы отслеживать солнечную тень на лице водителя. Алгоритм анализирует обзор владельца автомобиля, затемняя только ту часть визора, через которую свет попадает в глаза водителя. Остальная часть экрана остается прозрачной. В целом, креативное использование жидкокристаллической технологии уменьшает опасность на дороге, дискомфорт водителя и риск несчастного случая.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 22:02

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