Компания Bosch разработала солнцезащитный козырек с ИИ





Bosch переосмысливает безопасность и комфорт водителя, привнося нововведения в один из самых игнорируемых компонентов интерьера - солнцезащитный козырек. Яркие лучи света вызывают вдвое больше автомобильных аварий, чем другие состояния, связанные с погодой, из-за временной слепоты. Риск ДТП при этом увеличивается на 16%. Традиционный козырек не оборудован для адекватного решения этой проблемы. Таким образом Bosch предлагает решение с революционным Virtual Visor в виде прозрачного ЖК-дисплея и интуитивно понятной камерой. Его технология использует интеллектуальные алгоритмы, чтобы интуитивно блокировать блики от солнца, открывая вид на дорогу.Virtual Visor, который был удостоен звания «Лучшая инновация CES 2020», в скором времени дебютирует на выставке в Лас-Вегасе. Принцип работы состоит в совместной эксплуатации дисплея и камерой наблюдения за пассажиром, чтобы отслеживать солнечную тень на лице водителя. Алгоритм анализирует обзор владельца автомобиля, затемняя только ту часть визора, через которую свет попадает в глаза водителя. Остальная часть экрана остается прозрачной. В целом, креативное использование жидкокристаллической технологии уменьшает опасность на дороге, дискомфорт водителя и риск несчастного случая.