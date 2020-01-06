Компания Chery начала продажи нового кроссовера Tiggo 7 Pro





Презентация новинки состоялась недавно и уже начато распространение авто. Модель Chery Tiggo 7 Pro доступна для предзаказа со 2 января. В этом году кроссовер будет представлен на рынке России. У новинки обновилась радиаторная решётка, оптика, дисплей бортовой системы в салоне и виртуальная приборная панель.Под капотом нового Tiggo 7 Pro размещен силовой агрегат объёмом 1,6 л производительностью в 197 «лошадей». Силовой агрегат функционирует в сопряжении с 7-диапазонной трансмиссией. Покупателя предлагают версию исключительно с передним приводом.