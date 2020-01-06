Назван способ снизить риск развития диабета с помощью сна





По словам ученых из Британии, была выявлена связь между плохим сном и развитием диабета. Оказалось, на это влияет удобство спального места. Для снижения рисков важно оборудовать кровать достаточного размера с подушками необходимой высоты. Оптимальной в спальне считается температура около 18 градусов, а перед сном желательно проветривать помещение. Риск развития диабета повышается, если человек страдает от бессонницы, слишком долго спит или имеет прерывающийся сон. Важно ложиться спать в одно и то же время и быть активным во время всего дня.На диабет указывает частое мочеиспускание, повышенная усталость и чувство жажды. Иногда пациенты сталкиваются с необъяснимой потерей веса и имеют раны, которые долго не заживают.