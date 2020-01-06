HP анонсировала первый моноблок Envy 32 с GeForce RTX





В настоящее время рынок электроники ориентирован на ноутбуки, поэтому необычным оказался анонс мощного ПК-моноблока. Envy 32 AiO будет официально представлен брендом HP на выставке CES 2020. Он поставляется с 31,5-дюймовым 4K-дисплеем, поддерживающим HDR600 (600 нит), и Nvidia GeForce RTX 2080 (Max-Q). Это первый компьютер, сертифицированный как часть программы RTX Studio от Nvidia, что означает возможность использования ядра RTX в поддерживаемых приложениях для ускоренной трассировки лучей и рабочих нагрузок AI.Разработчики также включают в комплектацию 65-ваттные процессоры Intel 9th Gen Core i7 мощностью 65 Вт, до 32 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ дискового пространства для хранения данных. Новинка станет отличным предложением аудио-фанатам благодаря наличию пяти встроенных динамиков. Основной особенностью компьютера производители все же называют 92,8-процентное соотношение экрана к корпусу и контрастность 6000:1. HP ENVY 32 All-in-One теперь доступен по стартовой цене в 1600 долларов США.