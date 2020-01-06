Анастасия Решетова уехала отдыхать на море с рожденным от Тимати сыном





Модель поделилась кадрами вида из окна ее нового дома на отдыхе, запечатлев пришвартованные яхты и катера. Также в Stories появилась новая фотография ее сына, на которой Решетова отметила, что новорожденному понравилось на отдыхе. Это путешествие стало первым для двухмесячного ребенка, в которое он отправился вместе с родителями. На одном из кадров заметна рука Тимати, которой он трогал отдыхающую на пляже свинью. Известно, что сейчас рэпер, его возлюбленная, а также Симона Юнусова и пятилетняя дочь Алиса отдыхают в Коста-Рике.В своем микроблоге мать Тимати рассказала, что наблюдает за семейной идиллией. В частности, Тимати с дочерью занимаются серфингом, а Анастасия Решетова проводит время с сыном.