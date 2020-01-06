Александр Ревва сфотографировал свою жену Анжелику в откровенном купальнике

Новый год Александр и Анжелика Ревва решили отпраздновать на Мальдивских островах. Там супруга юмориста устроила фотосессию в откровенном купальнике с разрезами на талии. Свою жену телеведущий сравнил с «золотой рыбкой», а она пожаловалось, что «ее сфотографировали против Солнца».Некоторые звезды, включая Глюкозу и Игоря Крутого, положительно оценили фотографию. Не остались в стороне подписчики. Они отметили, что Анжелика Рева великолепна даже при съемке против Солнца. Пара состоит в браке уже более 12 лет, за это время у них родились две дочери: Алиса и Амели.