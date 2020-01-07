Православные христиане 7 января отмечают Рождество





Рождество отмечается 7 января, однако данному празднику предшествует сочельник. Этот день приходится на окончание Рождественского поста, во время которого православные верующие традиционно отказывались от любой еды, за исключением сочива. Последнее готовилось из размоченных зерен пшеницы, сочетаясь с медом. Сразу после восхода первой звезды все члены семьи спешили сесть за стол с 12-ю постными блюдами. Традиционно угощения и подарки готовятся также для крестных детей хозяев дома. На стол обычно кладут кутью, рыбу, квашеную капусту, запеченные в духовке яблоки, фруктовый узвар и картофельные голубцы. Утром 7 января принято отправиться в церковь, а затем отпраздновать за богатым столом с мясными блюдами и алкогольными напитками.Согласно григорианскому календарю, католическое Рождество припадает на 25 декабря. Предки-славяне поклонялись Солнцу и в эту дату устраивался праздник Коляды. Зачастую он припадал на 25 декабря - 7 января, когда светило находилось на минимальном расстоянии от Земли.В связи с сохранившимся языческими обрядами и появлением современных традиций существует большое их количество. На Рождество поют народные песни, а по домам с поздравлениями ходят ряженые группы людей, которые принимают угощения в виде сладостей. Прием таких гостей в своем доме считается хорошей приметой, которая говорит о достатке и высоком урожае в будущем году. В прошлом в дом заносили сноп ржи или пшеницы, олицетворяющий материальное благополучие. Считалось, что глава семьи должен обойти все хозяйство, угостить животных лакомствами, а также произнести пожелания членам семьи, преподнеся им мед и выпечку.Издавна в сочельник запрещалось садиться за накрытый стол до того, как на небе появится первая яркая звезда. До окончания основной трапезы не разрешалось вставать, сильно наедаться и громко разговаривать. В этот день необходимо забыть о сквернословии и ссорах. Нельзя на Рождество убирать в доме, а некоторые начинают гадать до наступления 8 января. Согласно распространенным приметам, потеря ценности в этот день ведет к убытку. Если случайно разлить чай или кофе, то весь год пройдет в радостных новостях. Безоблачный день, много снега и усыпанное звездами небо говорит о том, что год окажется богатым и удачным.