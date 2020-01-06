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Звезда «Дом-2» Настя Балинская страдает от неизвестного заболевания

Звезда «Дом-2» Настя Балинская не понимает, что произошло, и почему она себя настолько плохо чувствует. Девушка рассказала, что ночью у нее очень сильно кружилась голова, что в итоге она решила вызвать скорую.

Звезда «Дом-2» Настя Балинская страдает от неизвестного заболевания

Настя Балинская первый раз за две недели решила выйти на связь со своими поклонниками. До этого она не размещала новых постов и не выкладывала stories. Ее фанаты начали сильно за нее переживать и попытались узнать, куда она пропала на такое длительное время.

Выяснилось, что все эти дни Настя Балинская чувствовала себя не совсем хорошо. Выйдя на связь Балинская сказала спасибо всем, кто за нее волновался.

Она сказала, что плохо себя чувствует уже 10 дней, что с ней, она и сама не знает. По ее словам, у нее сильно кружится голова и постоянно мутнеет в глазах, а также Настя много времени лежит и не может никак встать. Настя Балинская предполагает, что у нее, возможно, проблемы с давлением.


К Насте Балинской приходила в гости подруга Екатерина Скютте. Однако после того, как она ушла, Насте опять стало в разы хуже. Что сказали Балинской врачи, пока неизвестно, но она уже отметила, как только придет в себя, то займется саморазвитием. Пока девушка не собирается с кем-либо встречаться, так как она хочет выйти на доход 500 тысяч в месяц.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:45

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