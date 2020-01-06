В человеческом мозге ученые нашли ранее неизвестный тип сигнала
Ученые заявили об обнаружении мощного ранее неизвестного сигнала в человеческом мозге. По словам немецких и греческих специалистов, новый механизм в клетках центрального отдела нервной системы может делать мозг еще более мощной вычислительной единицей, чем предполагалось ранее.
Часто мозг сравнивают с компьютером, но помимо электрических реакций в нем протекают различные химические процессы, что делает его более сложным инструментом. Теперь оказалось, что некоторые клетки мозга могут производить закодированный сигнал, позволяющий нейронам иным образом выполнять логические функции.
Такие «сообщения» циркулируют в дендритах, за управление которыми отвечают химические реакции. Именно дендриты позволяют человеку вести различные расчеты. Сейчас ученым предстоит понять, как именно сигналы в клетках преобразуются в высшие функции. Если им удастся расшифровать природу данного механизма, то это может послужить толчком для развития новых вычислительных технологий.
Часто мозг сравнивают с компьютером, но помимо электрических реакций в нем протекают различные химические процессы, что делает его более сложным инструментом. Теперь оказалось, что некоторые клетки мозга могут производить закодированный сигнал, позволяющий нейронам иным образом выполнять логические функции.
Такие «сообщения» циркулируют в дендритах, за управление которыми отвечают химические реакции. Именно дендриты позволяют человеку вести различные расчеты. Сейчас ученым предстоит понять, как именно сигналы в клетках преобразуются в высшие функции. Если им удастся расшифровать природу данного механизма, то это может послужить толчком для развития новых вычислительных технологий.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:33