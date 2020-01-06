В человеческом мозге ученые нашли ранее неизвестный тип сигнала





Часто мозг сравнивают с компьютером, но помимо электрических реакций в нем протекают различные химические процессы, что делает его более сложным инструментом. Теперь оказалось, что некоторые клетки мозга могут производить закодированный сигнал, позволяющий нейронам иным образом выполнять логические функции.Такие «сообщения» циркулируют в дендритах, за управление которыми отвечают химические реакции. Именно дендриты позволяют человеку вести различные расчеты. Сейчас ученым предстоит понять, как именно сигналы в клетках преобразуются в высшие функции. Если им удастся расшифровать природу данного механизма, то это может послужить толчком для развития новых вычислительных технологий.