Врач Елена Соломатина перечислила специи для профилактики рака и заболеваний ЖКТ





Одной из самых популярных специй, имеющей большое значение в народной медицине, назван имбирь. По словам Елены Соломатиной, он помогает при лечении рака желудка, повышает аппетит и наряду с куркумой обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. А при употреблении имбиря с черным чаем можно успокоить желудок.Красный перец чили в свою очередь обогащен капсаицином, являющимся болеутоляющим веществом, но из-за остроты, вызывающей изжогу, его рекомендуют употреблять с большой осторожностью. Чеснок, по мнению Елены Соломатиной, не такой острый, но в его состав входят сера, аргинин, олигосахариды, селен и флавоноиды, все это помогает защититься от рака.Для лечения расстройств желудка, спазмов и диареи употребляют перечную мяту, расслабляющую брюшные мышцы и улучшающую отток желчи. Ромашка хоть и не является специей, но она обладает успокоительными свойствами и нормализует сон.