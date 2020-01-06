Аналитики рассказали, как изменится рынок труда России в новом десятилетии





По словам экспертов ВНИИ труда, на желаемые профкачества будут влиять как технический, так и информационный прогресс. В связи с этим сотрудники пройдут серьезную переквалификацию, а также от них потребуется развитие имеющихся навыков. Преимущество будут иметь те, кто умеет проводить анализ, находить решение нестандартных задач, работать с информацией и коммуницировать. Поощряется постоянная работа над навыками и обучение новому. В связи с массовым внедрением цифровых технологий уже появились новые профессии на производствах.Согласно последним данным, численность трудоспособных граждан увеличилась, а Владимир Путин заметил сокращение в стане количества безработных.