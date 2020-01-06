Эксперты назвали причины отказа от серийной сборки Lada Kalina 4×4





Первым экспериментальным продуктом оказалась LADA 111 4x4 с индексом GTI 2.0. Спустя 6 лет после этого появился тестовый образец LADA Kalina 4WD. В тот раз универсалу предоставили подключаемый задний привод и усиленную механическую КПП. Под капотом при этом разместили традиционный двигатель объёмом 1,8 л.В 2006-м образец продемонстрировали во время выставки в Тольятти, а по прошествии ещё одного года привезли в Москву. Lada Kalina 4x4 представлялась в качестве спортивного авто для поклонников активной езды. Привод на 4 колеса позволял уверенно чувствовать себя на дорогах и в условиях относительного бездорожья. Среди наиболее значимых конструктивных отличий отмечают передний подрамник, получивший треугольные рычаги и подвеску от MacPherson.Оформление корпуса авто изменилось благодаря новым обвесам и радиаторной решётке. Изначально предлагалось создать 4 модификации такой версии модели. В итоге от выпуска отказались из-за необходимости проведения большого количества доработок, расходы на которые в «АвтоВАЗе» посчитали избыточными.