Волочкова, Барановская и Федорова "вымолили" свое счастье перед Рождеством





Многие представители российского шоу-бизнеса являются религиозными и приписывают значительную часть своего успеха молитвам. К примеру, благодаря вере Оксане Федоровой якобы удалось встретить свою любовь. По словам телеведущей, после полутора лет посещения церкви она познакомилась со второй половиной и избавилась от раздражительности. Подобная судьба настигла и Юлию Барановскую, которая с помощью обращения к Богу справлялась с разводом. Телезвезда даже мыла полы в Покровском женском монастыре, где прошла послушание. Впоследствии её карьера пошла вверх, несмотря на проблемы в личной жизни.Позитивного мнения о посещении церкви также придерживается Анастасия Волочкова. Балерина вспоминает, что во время отдыха у неё лопнула барабанная перепонка, которая могла привести к потере слуха. Несмотря на рекомендации экспертов пройти операцию, вместо этого танцовщица пришла к мощам Святой Матроны Московской, прося о здоровье. После того, как медики провели повторное обследование Волочковой, они не обнаружили дефекта в перепонке. Стоит отметить, что российские врачи часто критикуют практику посещения святых мест вместо консультации со специалистами, что может привести к осложнениям.